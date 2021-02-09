Україна отримає "в десятки разів більше" вакцин від коронавірусу, ніж очікувалося раніше, в перші місяці від початку постачань препаратів у країну.

Про це розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Він так, як і МОЗ запевнив, що перші вакцини надійдуть в Україну саме в лютому.

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Кирило Тимошенко “Вакцина буде в Україні найближчим часом, саме в лютому. І не в кількості, про яку ми говорили з вами ще тиждень чи два тому. Це буде понад 100 тисяч доз. Я думаю, ця цифра буде в десятки разів більшою, і саме в лютому, березні, квітні”.

Коротко про майбутню вакцинацію українців



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу