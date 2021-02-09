Україна отримає "в десятки разів більше" доз вакцин, ніж очікували, – Офіс Президента
Україна отримає "в десятки разів більше" вакцин від коронавірусу, ніж очікувалося раніше, в перші місяці від початку постачань препаратів у країну.
Джерело:Радіо НВ
Про це розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Він так, як і МОЗ запевнив, що перші вакцини надійдуть в Україну саме в лютому.
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Кирило Тимошенко
“Вакцина буде в Україні найближчим часом, саме в лютому. І не в кількості, про яку ми говорили з вами ще тиждень чи два тому. Це буде понад 100 тисяч доз. Я думаю, ця цифра буде в десятки разів більшою, і саме в лютому, березні, квітні”.
Коротко про майбутню вакцинацію українців
- Вакцинація в Україні, ймовірно, що розпочнеться 15 лютого.
- План вакцинації складається з 5 етапів.
- Україна домовилась про вакцини від 4 виробників: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac і Novavax.
- Президент Володимир Зеленський провів розмову з главою компанії Pfizer Альбертом Бурлою, він пообіцяв якнайшвидше доставити COVID-вакцину в Україну.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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