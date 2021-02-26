Відправку вже готують: Україна отримає додаткові 10 мільйонів доз вакцини Pfizer
Україна отримає 10 мільйонів доз вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Партію вже готують до відправки в Україну.
Джерело:телеграм Ольги Василевської
Народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що проєкт відповідного контракту вже передали в Міністерство охорони здоров'я України.
До теми У США дозволили зберігати вакцину Pfizer у звичайних морозильних камерах
Щойно надзвичайний і повноважний посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук проінформував мене, що за результатами його домовленостей, 10 мільйонів доз вакцин Pfizer готують до відправки в Україну,
– написала депутатка.
За її словами, вакцину відправлятимуть в Україну зі Сполучених Штатів.
До слова, препарат Pfizer Україна зареєструвала 23 лютого.
Скріншот повідомлення Ольги Василевської
Напередодні очільник МОЗ Максим Степанов розповів, що для зберігання вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer в Україні вирішили не купувати спеціальні холодильники, а орендувати їх.
У США дозволили зберігати вакцину Pfizer у звичайних морозильних камерах
Джерело FDA
Водночас сьогодні, 26 лютого Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило транспортувати та зберігати протягом двох тижнів вакцину від коронавірусної інфекції компанії Pfizer—BioNTech у звичайних морозильних камерах для ліків.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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