Відправку вже готують: Україна отримає додаткові 10 мільйонів доз вакцини Pfizer

Україна отримає 10 мільйонів доз вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Партію вже готують до відправки в Україну.

Народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що проєкт відповідного контракту вже передали в Міністерство охорони здоров'я України.

До теми У США дозволили зберігати вакцину Pfizer у звичайних морозильних камерах

Щойно надзвичайний і повноважний посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук проінформував мене, що за результатами його домовленостей, 10 мільйонів доз вакцин Pfizer готують до відправки в Україну,

– написала депутатка.

За її словами, вакцину відправлятимуть в Україну зі Сполучених Штатів.

До слова, препарат Pfizer Україна зареєструвала 23 лютого.

Скріншот повідомлення Ольги Василевської

Напередодні очільник МОЗ Максим Степанов розповів, що для зберігання вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer в Україні вирішили не купувати спеціальні холодильники, а орендувати їх.

У США дозволили зберігати вакцину Pfizer у звичайних морозильних камерах

для зберігання вакцини Pfizer потрібне спеціальне приміщення, де підтримується температура в мінус 60-80 градусів.

Джерело FDA

Водночас сьогодні, 26 лютого Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило транспортувати та зберігати протягом двох тижнів вакцину від коронавірусної інфекції компанії Pfizer—BioNTech у звичайних морозильних камерах для ліків.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу