Відповідний контракт з американською компанією підписав очільник МОЗ Максим Степанов. Міністр розповів, що переговори були важкими, але "результат того вартий".

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За його словами, у сумі законтрактованих вакцин вистачає для того, щоб щепити більшість українців у 2021 році.

Після довготривалих і важких переговорів із компанією Pfizer ми досягли домовленості на постачання додаткових 10 млн доз. Сьогодні вночі підписали відповідний контракт. Тобто загалом ми отримаємо 20 мільйонів (якщо бути точним, то 20 мільйонів 1150) доз вакцини Pfizer протягом цього календарного року,

– заявив Максим Степанов.

Міністр поділився, що переговори з компанією Pfizer розпочалися ще в серпні минулого року й були досить напруженими.

"Суттєві зрушення в перемовинах із Pfizer відбулися після того, як долучився Президент України Володимир Зеленський, який провів особисто переговори з гендиректором компанії Альбертом Бурлою. Ця розмова значно пришвидшила процес, і ми досягли домовленості про постачання перших 10 млн доз вакцини в Україну", – додав Степанов.

Згідно з домовленостями, перші постачання з цього контракту:

500 тисяч доз – Україна отримає вже в травні-червні,

4,5 мільйона доз – у третьому кварталі (липень-вересень),

решта – 15 мільйонів доз – у четвертому кварталі цього року.

Додамо, що вчора, 30 квітня, Україна також отримала ще пів мільйона доз вакцини від CoronaVac.

Вакцинація в Україні: статистика

752 295 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 752 293 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 260 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).️

В Україні за минулу добу, 30 квітня, щеплено проти COVID-19 ще 49 985 людей.

Дані взяті з фейсбук-сторінки Максим Степанова