Про це тимчасово повірена у справах США в нашій державі під час візиту до Одеського обласного центру соціально небезпечних хвороб.
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За її словами, американська країна є найбільшим донором міжнародної програми та вже надала 4 мільярди доларів для розподілення і постачання препаратів проти коронавірусу по країнах світу.
Американський уряд працює разом з українським із приводу боротьби з такими захворюваннями, як туберкульоз, ВІЛ/СНІД та інші, і також допомагає у дитячому вакцинуванні. Тому робота на допомогу в боротьбі з COVID-19 – це продовження роботи, яку ми проводили довго в галузі зміцнення громадського здоров'я,
– сказала дипломатка.
Квін відвідала Одеський обласний центр соціально небезпечних хвороб / Фото "Радіо Свобода"
США закупить Pfizer
Крістіна Квін зазначила, що близько місяця тому Джо Байден заявив, що уряд США закупить додаткові 500 мільйонів доз вакцини Pfizer.
- Їх передадуть через програму COVAX по всьому світі, зокрема в Україну.
Вона також розповіла, що у нашій країні над розбудовою інфраструктури для збереження, транспортування і розподілення вакцин працюватиме Агентство міжнародного розвитку США (USAID).
Ті вакцини, що ми будемо надавати Україні через COVAX, будуть американського виробництва,
– пояснила дипломатка.
Тимчасово повірена у справах США додала, що те, які саме вакцини будуть постачати до України зі Сполучених Штатів, будуть вирішувати урядові експерти у Вашингтоні.
Квін завітала до Одеського обласного центру соціально небезпечних хвороб / Фото "Радіо Свобода"
Вакцинація в Україні
- Станом на 5 липня одну дозу щеплення отримали понад 2 мільйони людей.
- Понад 840 тисячам громадян зробили другий укол проти коронавірусної інфекції.
- В Україні застосовувались три препарати від AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac.
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