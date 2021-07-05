Про це тимчасово повірена у справах США в нашій державі під час візиту до Одеського обласного центру соціально небезпечних хвороб.

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За її словами, американська країна є найбільшим донором міжнародної програми та вже надала 4 мільярди доларів для розподілення і постачання препаратів проти коронавірусу по країнах світу.

Американський уряд працює разом з українським із приводу боротьби з такими захворюваннями, як туберкульоз, ВІЛ/СНІД та інші, і також допомагає у дитячому вакцинуванні. Тому робота на допомогу в боротьбі з COVID-19 – це продовження роботи, яку ми проводили довго в галузі зміцнення громадського здоров'я,
– сказала дипломатка.


Квін відвідала Одеський обласний центр соціально небезпечних хвороб / Фото "Радіо Свобода"

США закупить Pfizer

Крістіна Квін зазначила, що близько місяця тому Джо Байден заявив, що уряд США закупить додаткові 500 мільйонів доз вакцини Pfizer.

  • Їх передадуть через програму COVAX по всьому світі, зокрема в Україну.

Вона також розповіла, що у нашій країні над розбудовою інфраструктури для збереження, транспортування і розподілення вакцин працюватиме Агентство міжнародного розвитку США (USAID).

Ті вакцини, що ми будемо надавати Україні через COVAX, будуть американського виробництва,
– пояснила дипломатка.

Тимчасово повірена у справах США додала, що те, які саме вакцини будуть постачати до України зі Сполучених Штатів, будуть вирішувати урядові експерти у Вашингтоні.


Квін завітала до Одеського обласного центру соціально небезпечних хвороб / Фото "Радіо Свобода"

Вакцинація в Україні

  • Станом на 5 липня одну дозу щеплення отримали понад 2 мільйони людей.
  • Понад 840 тисячам громадян зробили другий укол проти коронавірусної інфекції.
  • В Україні застосовувались три препарати від AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac.

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