Україна отримає додаткові американські вакцини за програмою COVAX, – повірена у справах США

Американська дипломатка Крістіна Квін заявила, що до України у межах ініціативи COVAX надійдуть додаткові вакцини зі Сполучених Штатів.

Про це тимчасово повірена у справах США в нашій державі під час візиту до Одеського обласного центру соціально небезпечних хвороб.

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За її словами, американська країна є найбільшим донором міжнародної програми та вже надала 4 мільярди доларів для розподілення і постачання препаратів проти коронавірусу по країнах світу.

Американський уряд працює разом з українським із приводу боротьби з такими захворюваннями, як туберкульоз, ВІЛ/СНІД та інші, і також допомагає у дитячому вакцинуванні. Тому робота на допомогу в боротьбі з COVID-19 – це продовження роботи, яку ми проводили довго в галузі зміцнення громадського здоров'я,

– сказала дипломатка.



Квін відвідала Одеський обласний центр соціально небезпечних хвороб / Фото "Радіо Свобода"

США закупить Pfizer

Крістіна Квін зазначила, що близько місяця тому Джо Байден заявив, що уряд США закупить додаткові 500 мільйонів доз вакцини Pfizer.

Їх передадуть через програму COVAX по всьому світі, зокрема в Україну.

Вона також розповіла, що у нашій країні над розбудовою інфраструктури для збереження, транспортування і розподілення вакцин працюватиме Агентство міжнародного розвитку США (USAID).

Ті вакцини, що ми будемо надавати Україні через COVAX, будуть американського виробництва,

– пояснила дипломатка.

Тимчасово повірена у справах США додала, що те, які саме вакцини будуть постачати до України зі Сполучених Штатів, будуть вирішувати урядові експерти у Вашингтоні.



Квін завітала до Одеського обласного центру соціально небезпечних хвороб / Фото "Радіо Свобода"

Вакцинація в Україні

Станом на 5 липня одну дозу щеплення отримали понад 2 мільйони людей.

Понад 840 тисячам громадян зробили другий укол проти коронавірусної інфекції.

В Україні застосовувались три препарати від AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac.

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