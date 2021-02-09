Україна отримає мільйони доларів від Світового банку за вакцинацію, але є умова

Джерело:Міністерство фінансів
Україна отримає 30 мільйонів доларів від Світового банку за умови проведення вакцинації 10 мільйонів громадян, які належать до групи ризику. Загальна допомога становитиме 90 мільйонів доларів.
Кредитні кошти можуть надійти у рамках проєкту підтримки вакцинації від COVID-19 в Україні. Про це говорили під час спільної наради Мінфіну та МОЗ зі Світовим банком 5 лютого.
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Мінфін підтримує ініціативи Світового банку з реалізації спільного з МОЗ проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні". Однак слід розуміти, що це кредитні кошти, а тому їх спрямування має бути обґрунтованим та раціональним.
– заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.
Він наголосив, що Україна має виконати всі зобов'язання, щоб покращити інвестиційний мікроклімат у державі.
На нараді також обговорили питання підтримки сфери охорони здоров’я у частині проведення вакцинації від COVID-19, що передбачає поповнення загального фонду Державного бюджету.
Показником виконання буде визначено відсоток осіб групи ризику, які вакцинувалися відповідною кількістю доз. Таким чином, за умови проведення вакцинації 10 мільйонів осіб з груп ризику, Україна зможе отримати допомогу в 30 мільйонів доларів.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу