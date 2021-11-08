Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що цього тижня Україна отримає ще 2,5 мільйона доз вакцини Pfizer.

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Коли привезуть нові дози

Один мільйон доз вакцини прибуде у вівторок – середу. Ще півтора мільйона привезуть до кінця тижня. Ляшко нагадав, що загалом Україна отримала близько 31 мільйона доз вакцин.

Міністр запевнив, що препаратів в Україні вистачає. Тому він закликав усіх дорослих людей піти вакцинуватись. Він наголосив, що за останні тижні лише 4% вакцинованих людей інфікувались коронавірусом. При цьому госпіталізації потребують всього 3 – 5% щеплених.

Що відомо про вакцинацію в Україні

В Україні роблять щеплення 4 вакцинами. Це CoronaVac, Comirnaty від Pfizer/BioNTech, AstraZeneca та Moderna.

Станом на 8 листопада в Україні повний курс вакцинації завершили понад 25% населення країни. Також майже 40% українців отримали одну дозу. Загалом перше щеплення зробили 11 406 282 людей, дві – 7 938 053.

Лідером з охоплення щепленням є Київ, де 57% жителів вже отримали одну дозу та 45,7% – завершили курс вакцинації.

До речі, нещодавно в Україну доставили нову партію вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech проти коронавірусу.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу