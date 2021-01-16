Головний санітарний лікар Віктор Ляшко дав гарантію, що вакцина від коронавірусу в Україні буде. І станеться це найімовірніше вже в лютому. Мовиться не лише про вакцини CoronaVac від китайців із Sinovac Biotech, а і від компаній Pfizer і Moderna.

Вакцини від коронавірусу в Україні: деталі заяви Ляшка

Головний санлікар так прокоментував інформацію про 50,38% ефективності вакцини від китайської компанії Sinovac Biotech. Саме з нею Україна уклала контракт. І у документі сказано про 70%. Вищезазначену заяву Ляшко зробив у коментарі виданню LB.ua.

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"Насправді 50 + навіть 0,1% дозволяє будь-якому регулятору зареєструвати препарат як ефективний і з достатньою доказовою базою", – пояснив він.

За словами головного санітарного лікаря, Україна нічим не ризикує, що закупівлі вакцин буде скасовано.

От вам гарантія головного державного санітарного лікаря: вакцина в країні буде. Думаю, що в лютому місяці. Але не треба очікувати, що в лютому ми відразу вакцинуємо 20, 30 чи 40 мільйонів людей. Так не буває в жодній країні світу,

– підкреслив він.

Ляшко додав, що у лютому може з'явитися вакцина і не від Sinovac. Також варіантом є отримання вакцин у межах механізму COVAХ. І це можуть бути медикаменти від американських компаній Pfizer і Moderna.

"Але швидше Pfizer, оскільки COVAХ працює з вакцинами, в яких є дозвіл від ВООЗ на екстрене використання. А єдина мРНК-вакцина, що отримала такий дозвіл, – це Pfizer", – зауважив головний санітарний лікар.

Однак точної дати, коли надійдуть такі вакцини він сказати не може. Адже слід було подати заявку до 18 січня, і Україна це зробила наперед. А з 18-го по 28 число їх має опрацювати GAVI (Глобальний альянс з вакцин та імунізації).

І потім буде рішення, дають країні цю вакцину чи не дають. І якщо так, то після цього будуть поставки,

– підсумував Ляшко.

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Вакцинація в Україні: коротко

За даними Офісу Президента, Україна отримає вакцини проти COVID-19 за підписаним МОЗ контрактом з китайською компанією Sinovac Biotech.

за підписаним МОЗ контрактом з китайською компанією Sinovac Biotech. Першу партію вакцини у 700 тисяч доз мають доправити до України впродовж 30 днів після офіційної реєстрації. Згодом було уточнення, що мовиться про 1,9 мільйона доз вакцини , які постачатимуть у лютому.

, які постачатимуть у лютому. Водночас Україна очікує на перші постачання вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 за програмою COVAX. Раніше заявляли про березень.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, основною метою Національного плану вакцинації від коронавірусу є щеплення 50% населення, тобто майже 21 мільйона людей.

Перший етап вакцинації повинен розпочатися у лютому 2021 року. В Україні створять 375 мобільних бригад , які проводитимуть щеплення.

, які проводитимуть щеплення. Загалом було заплановано 4 етапи та пріоритетні групи. Щоправда, у МОЗ заявляли, що його будуть оновлювати.



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