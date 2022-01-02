Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Він розповів деталі про препарат.

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Ліки – за протоколом

За словами Кузіна, ліки молнупіравір призначатиме лікар, відповідно до протоколу.

Угоду уклали. Ми очікуємо появи таких ліків упродовж першого кварталу 2022 року, якщо все буде нормально з постачанням,

– наголосив Кузін.

Що відомо про пігулки

Над створенням пігулок працювала американська фармацевтична компанія Merck. В листопаді 2021 року Європейське агентство з лікарських засобів рекомендувало цей препарат для лікування дорослих пацієнтів із COVID-19.

Особливість таблеток в тому, що їх треба приймати одразу, щойно з'явилися симптоми. За попередніми даними, ліки зменшують ризик госпіталізації на 50%.

Нагадаємо! Міністерство охорони здоров'я 16 грудня підписало угоду про закупівлю 300 тисяч курсів молнупіравіру.

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