Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Він розповів деталі про препарат.
Зверніть увагу Нові таблетки проти COVID-19 прості у використанні, але підходять не всім
Ліки – за протоколом
За словами Кузіна, ліки молнупіравір призначатиме лікар, відповідно до протоколу.
Угоду уклали. Ми очікуємо появи таких ліків упродовж першого кварталу 2022 року, якщо все буде нормально з постачанням,
– наголосив Кузін.
Що відомо про пігулки
Над створенням пігулок працювала американська фармацевтична компанія Merck. В листопаді 2021 року Європейське агентство з лікарських засобів рекомендувало цей препарат для лікування дорослих пацієнтів із COVID-19.
Особливість таблеток в тому, що їх треба приймати одразу, щойно з'явилися симптоми. За попередніми даними, ліки зменшують ризик госпіталізації на 50%.
Ситуація з коронавірусом в Україні: актуальне
- Загалом в Україні зафіксували 3 674 538 випадків захворювання на коронавірус.
- З них одужали 3 477 188 людей, водночас померли 96 187 хворих.
- За прогнозами Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки, кількість хворих на COVID-19 в Україні тільки збільшуватиметься.