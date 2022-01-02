Україна отримає пігулки від COVID-19: Кузін сказав, коли це станеться

Україна отримає пігулки від коронавірусу. Це може статися вже у першому кварталі 2022 року.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Він розповів деталі про препарат.

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Ліки – за протоколом

За словами Кузіна, ліки молнупіравір призначатиме лікар, відповідно до протоколу.

Угоду уклали. Ми очікуємо появи таких ліків упродовж першого кварталу 2022 року, якщо все буде нормально з постачанням,

– наголосив Кузін.

Що відомо про пігулки

Над створенням пігулок працювала американська фармацевтична компанія Merck. В листопаді 2021 року Європейське агентство з лікарських засобів рекомендувало цей препарат для лікування дорослих пацієнтів із COVID-19.

Особливість таблеток в тому, що їх треба приймати одразу, щойно з'явилися симптоми. За попередніми даними, ліки зменшують ризик госпіталізації на 50%.

Ситуація з коронавірусом в Україні: актуальне

Загалом в Україні зафіксували 3 674 538 випадків захворювання на коронавірус.

З них одужали 3 477 188 людей, водночас померли 96 187 хворих.

За прогнозами Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки, кількість хворих на COVID-19 в Україні тільки збільшуватиметься.