Україна отримає пів мільйона доз вакцини AstraZeneca від Австрії
Джерело:OÖNachrichten
Уряд Австрії передасть Україні 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca. Поставку вирішили розділити на дві частини.
Перша партія на 250 тисяч доз прибуде до Києва в понеділок, 23 серпня. Другу партію планують відправити в Україну впродовж осені.
Актуально Вчені виявили 17 препаратів, які ефективні проти коронавірусу
Цікаво, що перша частина поставки збіглася з датою приїзду міністра закордонних справ Австрії в Україну. Олександр Шалленберг прибуде до Києва 23 серпня на саміт Кримської платформи.
Допомога Австрії у боротьбі з COVID-19
Україна – не єдина країна, якій Австрія вирішила допомогти з вакцинами. Засоби імунізації упродовж літа 2021 року передали також у Ліван, Туніс, Грузію, Боснію і Герцеговину.
Позиція австрійського уряду полягає у спільному подоланні пандемії COVID-19 у світі. За словами міністра охорони здоров'я Австрії Вольфганга Мюкштайна, лише при достатньому рівні вакцинації в усіх країнах, можна буде перемогти коронавірус.
Коронавірус в Україні: останні новини
- Напередодні візиту канцлерки Ангели Меркель, 21 серпня, Німеччина передала в Україну 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca. Вартість допомоги оцінюють у 6 мільйонів євро.
- Щодня в Україні фіксують приблизно тисячу нових випадків захворювання на коронавірус. За добу 21 серпня найбільше інфікованих виявили у Києві та Дніпропетровській області.