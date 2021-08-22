Україна отримає пів мільйона доз вакцини AstraZeneca від Австрії

Уряд Австрії передасть Україні 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca. Поставку вирішили розділити на дві частини.

Перша партія на 250 тисяч доз прибуде до Києва в понеділок, 23 серпня. Другу партію планують відправити в Україну впродовж осені.

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Цікаво, що перша частина поставки збіглася з датою приїзду міністра закордонних справ Австрії в Україну. Олександр Шалленберг прибуде до Києва 23 серпня на саміт Кримської платформи.

Допомога Австрії у боротьбі з COVID-19

Україна – не єдина країна, якій Австрія вирішила допомогти з вакцинами. Засоби імунізації упродовж літа 2021 року передали також у Ліван, Туніс, Грузію, Боснію і Герцеговину.

Позиція австрійського уряду полягає у спільному подоланні пандемії COVID-19 у світі. За словами міністра охорони здоров'я Австрії Вольфганга Мюкштайна, лише при достатньому рівні вакцинації в усіх країнах, можна буде перемогти коронавірус.

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