Додатковий мільйон доз вакцини від Pfizer / BioNTech отримає Україна до червня 2021 року. Підтвердження цього український уряд отримав 30 березня.

Мовиться про постачання вакцин проти коронавірусу в межах глобального механізму COVAX. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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Коли та скільки вакцини Pfizer отримає Україна

За словами Ляшка, 117 тисяч доз Pfizer / BioNTech Україна отримає у межах COVAX найближчими тижнями. Але є й набагато краща новина.

Сьогодні ми отримали додатково підтвердження від глобальної ініціативи COVAX про виділення Україні ще майже одного мільйона доз вакцини Pfizer, яку постачатимуть траншами до кінця червня,

– запевнив головний санлікар.

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CoviShield

500 тисяч доз CoviShield Україна отримала, далі ж за контрактом ще мільйон доз мали прийти у березні. Потім мали б надійти ще два транші – знову 500 тисяч доз і мільйон.

Проте зараз в Індії тимчасова заборона на експорт вакцини. Але ми не панікуємо, бо зараз приходить нова вакцина з такої ж платформи – у межах механізму COVAX,

– розповів Ляшко.

Мовиться про вакцину від AstraZeneca, вироблену у Південній Кореї. 1,7 мільйона доз планує Україна отримати до кінця травня (першу партію у 360 тисяч вже готові відвантажити).

Sinovac

Україна уклала контракт на поставку 2 мільйонів доз вакцини Sinovac із Китаю. 215 тисяч доз вже прибули: "Ці 215 тисяч доз проходять зараз лабораторний контроль і, сподіваємося, найближчим часом буде вакцина допущена до реалізації".

Вакцинація в Україні: останні новини

29 березня щеплення проти коронавірусу зробили 14 433 людям. Також з'явилася друга людина, вакцинована двома дозами.

У Міністерстві охорони здоров'я планують вакцинувати від коронавірусу щонайменше 60% українців до кінця 2021 року.



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