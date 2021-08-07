Саме тому Ігор Кузін додав, що найкраще вакцинуватись вже зараз. Про це він розповів у інтерв'ю.
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Не раджу чекати можливості обирати вакцину, – Кузін
Головний санітарний лікар розповів, що Pfizer, Moderna, AstraZeneca демонструють ефективність орієнтовно на рівні 91 – 95%. Тобто рівень захисту умовно вище, ніж у інших. Та він додав, що вакцинуватися треба якнайшвидше і саме тією вакциною, яка є зараз.
Я ніколи не радив і не буду радити чекати можливості обирати вакцину. Дійсно, наприклад, до кінця року Україна отримає ще 17 мільйонів Pfizer,
– зауважив Кузін.
Проте "спалах може статися раніше, аніж ця вакцина вже доїде і буде можливість вибирати". Головний санітарний лікар додав, що кінця 2021 року планують вакцинувати понад 50% населення.
"До кінця осені у нас стоїть мета зробити 10 мільйонів щеплень, тобто вакцинувати 5 мільйонів людей" – розповів про плани Ігор Кузін.
Вакцинація в Україні: останні новини
- 6 серпня в Україні вакцинували проти коронавірусу 170 602 людини.
- Загалом, станом на 6 серпня, одну дозу отримали 101 550 людей, повністю щеплені – 69 052 людини.
- Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 055 092 людини, з них отримали одну дозу – 4 055 090 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 353 218 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 6 408 308 щеплень.