Саме тому Ігор Кузін додав, що найкраще вакцинуватись вже зараз. Про це він розповів у інтерв'ю.

Читайте більше Тим, хто щепився Sinovac у Чилі вводитимуть третю дозу вакцини

Не раджу чекати можливості обирати вакцину, – Кузін

Головний санітарний лікар розповів, що Pfizer, Moderna, AstraZeneca демонструють ефективність орієнтовно на рівні 91 – 95%. Тобто рівень захисту умовно вище, ніж у інших. Та він додав, що вакцинуватися треба якнайшвидше і саме тією вакциною, яка є зараз.

Я ніколи не радив і не буду радити чекати можливості обирати вакцину. Дійсно, наприклад, до кінця року Україна отримає ще 17 мільйонів Pfizer,

– зауважив Кузін.

Проте "спалах може статися раніше, аніж ця вакцина вже доїде і буде можливість вибирати". Головний санітарний лікар додав, що кінця 2021 року планують вакцинувати понад 50% населення.

"До кінця осені у нас стоїть мета зробити 10 мільйонів щеплень, тобто вакцинувати 5 мільйонів людей" – розповів про плани Ігор Кузін.

Вакцинація в Україні: останні новини