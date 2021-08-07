Україна отримає ще 17 мільйонів доз Pfizer, – головний санлікар Кузін

Ігор Кузін розповів, що Україна до кінця року отримає ще 17 мільйонів доз вакцини Pfizer. Та він застеріг, що спалах захворювання може статись раніше.

Саме тому Ігор Кузін додав, що найкраще вакцинуватись вже зараз. Про це він розповів у інтерв'ю.

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Не раджу чекати можливості обирати вакцину, – Кузін

Головний санітарний лікар розповів, що Pfizer, Moderna, AstraZeneca демонструють ефективність орієнтовно на рівні 91 – 95%. Тобто рівень захисту умовно вище, ніж у інших. Та він додав, що вакцинуватися треба якнайшвидше і саме тією вакциною, яка є зараз.

Я ніколи не радив і не буду радити чекати можливості обирати вакцину. Дійсно, наприклад, до кінця року Україна отримає ще 17 мільйонів Pfizer,

– зауважив Кузін.

Проте "спалах може статися раніше, аніж ця вакцина вже доїде і буде можливість вибирати". Головний санітарний лікар додав, що кінця 2021 року планують вакцинувати понад 50% населення.

"До кінця осені у нас стоїть мета зробити 10 мільйонів щеплень, тобто вакцинувати 5 мільйонів людей" – розповів про плани Ігор Кузін.

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