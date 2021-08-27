План вакцинації успішний

Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін вважає, що план вакцинувати 5 мільйонів українців таки вдасться втілити в життя, але для цього потрібно буде кілька тижнів у вересні.

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Можливо, ці 5 мільйонів будуть вже у перші тижні вересня. І це вже велике досягнення. Ми починали з кількох пунктів щеплень, а зараз максимально розгорнули інфраструктуру вакцинації,

– зазначив він.

Скільки вакцин є в Україні і скільки ще отримаємо

Ігор Кузін розповів, що Україна отримала близько 17 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. 9 мільйонів зберігаються у національних, обласних складах.

Це запас вакцин, який готовий до використання,

– зауважив санлікар.

Зверніть увагу! Всього у 2021 році Україна має отримати 45 млн доз вакцин. Тобто ще 28 мільйонів доз очікують отримати до кінця року. Найбільше приїде вакцини Pfizer та CoronaVac.

У грудні буде менше охочих вакцинуватись

Крім того, за прогнозом Кузіна, Україна досягне "скляної стелі" вакцинації, коли закінчаться охочі щеплюватися десь у грудні 2021 року.

Наразі ми ще бачимо черги, труднощі з записом, пошук пунктів щеплень, люди чекають на вакцини, що не є правильним,

– наголосив Кузін.

Втім, за його словами, у МОЗ є комунікаційні стратегії, які допоможуть переконати людей зробити щеплення.

Актуальна статистика щеплень проти COVID-19

Загалом щеплення отримали 5 208 200 українців.

Першу дозу отримали 5 208 198 громадян, а повністю імунізовані, тобто вакциновані двома дозами – 3 427 847 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 8 636 045 щеплень.

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