Україна отримає ще 28 мільйонів вакцин: найбільше від двох виробників
Джерело:ВВС
План вакцинувати 5 мільйонів українців до кінця літа виконали на понад 80%. Впродовж тижня щеплюють майже мільйон осіб. У МОЗ розповіли про кількість вакцин, яка доступна наразі.
План вакцинації успішний
Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін вважає, що план вакцинувати 5 мільйонів українців таки вдасться втілити в життя, але для цього потрібно буде кілька тижнів у вересні.
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Можливо, ці 5 мільйонів будуть вже у перші тижні вересня. І це вже велике досягнення. Ми починали з кількох пунктів щеплень, а зараз максимально розгорнули інфраструктуру вакцинації,
– зазначив він.
Скільки вакцин є в Україні і скільки ще отримаємо
Ігор Кузін розповів, що Україна отримала близько 17 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. 9 мільйонів зберігаються у національних, обласних складах.
Це запас вакцин, який готовий до використання,
– зауважив санлікар.
Зверніть увагу! Всього у 2021 році Україна має отримати 45 млн доз вакцин. Тобто ще 28 мільйонів доз очікують отримати до кінця року.
Найбільше приїде вакцини Pfizer та CoronaVac.
У грудні буде менше охочих вакцинуватись
Крім того, за прогнозом Кузіна, Україна досягне "скляної стелі" вакцинації, коли закінчаться охочі щеплюватися десь у грудні 2021 року.
Наразі ми ще бачимо черги, труднощі з записом, пошук пунктів щеплень, люди чекають на вакцини, що не є правильним,
– наголосив Кузін.
Втім, за його словами, у МОЗ є комунікаційні стратегії, які допоможуть переконати людей зробити щеплення.
Актуальна статистика щеплень проти COVID-19
- Загалом щеплення отримали 5 208 200 українців.
- Першу дозу отримали 5 208 198 громадян, а повністю імунізовані, тобто вакциновані двома дозами – 3 427 847 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
- Загалом проведено 8 636 045 щеплень.
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