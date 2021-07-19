Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час інтерв'ю з медичним експертом ЮНІСЕФ Катериною Булавіновою розповів, що циркуляцію штаму Дельти будуть контролювати.
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Віктор Ляшко
“На цьому тижні Україна отримає від ВООЗ постачання ПЛР-тестів, які реагують тільки на "Дельту". Це нам дозволить поряд з секвенуванням проводити ПЛР-тестування”.
Міністр додав, що тести дозволять відібрати матеріал, дослідити його і в разі позитивного результату "поставити його на іншу плашку і досліджувати".
Та наголосив, що саме так МОЗ зможе стежити, чи не циркулює у нас Дельта.
Раніше Ляшко заявив, що найближчим часом штам Дельта витіснить інші варіанти коронавірусу в Україні.
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Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу