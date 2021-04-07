В Україні найвища смертність від коронавірусу в Європі. За минулу добу зареєстрували 481 летальний випадок.

В Україні найшвидші темпи поширення COVID-19 в Європі

Вчора Україна опинилася на першому місці в Європі за кількістю смертельних випадків на добу і за кількістю виявлених нових випадків захворювання.

До теми В Україні за добу виявили понад 15 тисяч нових COVID-хворих



Статистика поширення COVID-19 в світі / Скриншот Worldometers

Водночас, станом на ранок, Україна перемістилась на друге місце у світі за кількістю померлих від коронавірусу за минулу добу.

Яка захворюваність на COVID-19 в Україні