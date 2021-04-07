Україна на першому місці в Європі за смертністю від COVID-19

В Україні найвища смертність від коронавірусу в Європі. За минулу добу зареєстрували 481 летальний випадок.
В Україні найшвидші темпи поширення COVID-19 в Європі
Вчора Україна опинилася на першому місці в Європі за кількістю смертельних випадків на добу і за кількістю виявлених нових випадків захворювання.
До теми В Україні за добу виявили понад 15 тисяч нових COVID-хворих
Статистика поширення COVID-19 в світі / Скриншот Worldometers
Водночас, станом на ранок, Україна перемістилась на друге місце у світі за кількістю померлих від коронавірусу за минулу добу.
- За минулу добу, 6 квітня, в Україні підтвердили 15 415 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією COVID-19. Лабораторії МОЗ провели 140 224 тестувань на коронавірус.
- За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 417), Одеській (1 236), Київській (1 092), Львівській (1 085) та Харківській (1 017) областях.
- За весь час пандемії коронавірус підтвердили 1 784 579 мешканцям країни, з них одужали 1 373 851 людина. Натомість померли від ускладнень – 35 498 хворих.