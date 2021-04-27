Україна в рамках COVAX отримає 473 тисячі доз вакцини Pfizer. За контактом з компанією – близько 500 тисяч доз препарату. Про це Максим Степанов розповів в ефірі одного з телеканалів.
Тим часом В Україні 9 людей повністю вакцинувались проти COVID-19
Нові поставки Pfizer в Україну
За глобальною ініціативою з рівномірного розподілу вакцин між країнами – COVAX – Україна отримає 473 тисяч доз. Влада вже має офіційне підтвердження від COVAX, що вона надійде термінах від 17 до 18 травня.
Також у травні ми очікуємо вже за прямим контрактом від компанії Pfizer отримати десь також до 500 тисяч доз,
– заявив міністр.
Він зазначив що препаратом вакцинують людей, які старше 60 років, або людей, які мають супутні захворювання.
План вакцинації від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Pfizer в Україні: що потрібно знати
- 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer/BioNTech в рамках глобальної ініціативи COVAX.
- 117 тисяч доз Pfizer поставили у спеціальних боксах.
- Згідно з Національним планом, Україна планує у липні щепити понад 948 тисяч українців препаратом Pfizer за ініціативи COVAX.
- За даними Міністерства охорони здоров'я, з початку кампанії з вакцинації щеплення отримали 539 126 людей, 9 з них ввели дві дози препарату.