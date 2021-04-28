Україна планує отримати в травні майже 1 мільйон доз Pfizer

МОЗ очікує уже в травні отримати майже 1 мільйон доз вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Поставки мають відбутися завдяки прямій закупівлі і в рамках глобального механізму COVAX.

Україна в рамках COVAX отримає 473 тисячі доз вакцини Pfizer. За контактом з компанією – близько 500 тисяч доз препарату. Про це Максим Степанов розповів в ефірі одного з телеканалів.

Тим часом В Україні 9 людей повністю вакцинувались проти COVID-19

Нові поставки Pfizer в Україну

За глобальною ініціативою з рівномірного розподілу вакцин між країнами – COVAX – Україна отримає 473 тисяч доз. Влада вже має офіційне підтвердження від COVAX, що вона надійде термінах від 17 до 18 травня.

Також у травні ми очікуємо вже за прямим контрактом від компанії Pfizer отримати десь також до 500 тисяч доз,

– заявив міністр.

Він зазначив що препаратом вакцинують людей, які старше 60 років, або людей, які мають супутні захворювання.

Зверніть увагу! Як розповів Максим Степанов раніше, щеплення проти коронавірусу препаратом компанії Pfizer отримують співробітники та пацієнти спеціалізованих закладів, соцпрацівники та рятувальники.



План вакцинації від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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