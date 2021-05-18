Україна попросить у США вакцини проти коронавірусу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що доручив послу України в США Оксані Маркаровій звернутись до Білого дому для обговорення отримання вакцин від коронавірусу.

Кулеба нагадав, що президент США Джо Байден повідомив про плани його адміністрації доставити 80 мільйонів доз вакцин в інші країни до кінця червня. Очільник МЗС заявив, що Україна вітає це рішення.

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Дмитро Кулеба “Вчора, 17 травня, я доручив послу у Вашингтоні звернутися до Білого дому для предметного обговорення нашої взаємодії на цьому треку. Переконаний, що тут у нас все вдасться”.

Які вакцини надасть США

60 мільйонів доз вакцини AstraZeneca;

20 мільйонів доз, що включатимуть вакцини Moderna, Pfizer та Johnson & Johnson;

Байден не уточнив, які саме країни можуть отримати додаткові дози.

Чому це важливо

Джерело: ВООЗ

У ВООЗ назвали нерівний доступ до вакцин від COVID-19 однієї з головних проблем пандемії, а також зазначили, що засоби профілактики, лікування та реабілітації часто недоступні тим, хто більше за всіх потребує цього.

Через нерівномірний розподіл вакцин між країнами, світова економіка може втрачати до 9,2 трильйона доларів. І майже половина цих збитків – близько 4,5 трильйона доларів – припадає саме на розвинені країни. Настільки нерівномірний розподіл вакцин у ВООЗ назвали "катастрофічним моральним провалом" для всього світу.