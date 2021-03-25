Україна порушує основні етапи екстреної вакцинації, – Скалецька
Темпи вакцинації в Україні залишаються невтішними. Регіони працюють не на правильне щеплювання, а на статистику.
Джерело:24 канал
Зокрема відбувається порушення дорожньої карти щеплень. Таку думку в ефірі висловила ексочільниця міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька.
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В Україні порушують етапи вакцинації
За її словами, у деяких регіонах вакцинують людей, які не є публічними особами і не перебувають у категорії трьох перших етапів.
Регіони так хочуть показати статистику, що порушують і дорожню карту, і основний принцип етапності використання екстреності вакцинації в умовах пандемії,
– наголосила Скалецька.
Вона відзначила, що Україні потрібна не просто велика статистика, а вакцинація тих людей, які її найбільше потребують. Щеплювати потрібно зокрема тих, які перебувають у загрозі серйозно тяжкого перебігу, госпіталізації і летальності (люди похилого віку і особи з хронічними захворюваннями).
Лікарі – під загрозою відповідальності
Кожна закуплена вакцина, як зауважила ексочільниця МОЗ, є державним майном. Того, хто є розпорядником використання державного майна і використовує його з порушенням встановлених правил, можуть визнати потім як такого, що здійснив використання державного майна не за призначенням.
"Це означає, що дуже багатьох лікарів ставлять під загрозу можливої відповідальності, нагнітаючи необхідність великої статистики", – додала Скалецька.
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Етапи вакцинації в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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