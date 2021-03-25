Україна порушує основні етапи екстреної вакцинації, – Скалецька

Темпи вакцинації в Україні залишаються невтішними. Регіони працюють не на правильне щеплювання, а на статистику.

Зокрема відбувається порушення дорожньої карти щеплень. Таку думку в ефірі висловила ексочільниця міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

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В Україні порушують етапи вакцинації

За її словами, у деяких регіонах вакцинують людей, які не є публічними особами і не перебувають у категорії трьох перших етапів.

Регіони так хочуть показати статистику, що порушують і дорожню карту, і основний принцип етапності використання екстреності вакцинації в умовах пандемії,

– наголосила Скалецька.

Вона відзначила, що Україні потрібна не просто велика статистика, а вакцинація тих людей, які її найбільше потребують. Щеплювати потрібно зокрема тих, які перебувають у загрозі серйозно тяжкого перебігу, госпіталізації і летальності (люди похилого віку і особи з хронічними захворюваннями).

Лікарі – під загрозою відповідальності

Кожна закуплена вакцина, як зауважила ексочільниця МОЗ, є державним майном. Того, хто є розпорядником використання державного майна і використовує його з порушенням встановлених правил, можуть визнати потім як такого, що здійснив використання державного майна не за призначенням.

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"Це означає, що дуже багатьох лікарів ставлять під загрозу можливої відповідальності, нагнітаючи необхідність великої статистики", – додала Скалецька.

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Етапи вакцинації в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу