Україна повернула п'ять пацієнтів з Білорусі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що влада України повернула з Білорусі п'ять осіб, які перебували там на лікуванні.

Дмитро Кулеба написав, що вночі на 13 червня кордон Білорусі і України перетнув реанімобіль з Андрієм Івановим, який знаходився в Мінську в зв'язку з операцією з пересадки нирки.

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Міністр додав, що чоловік не зміг повернутися на батьківщину після введення заборони на авіасполучення з Білоруссю.

Ми вже повернули в Україну п'ятьох пацієнтів, які звернулися за допомогою – і я вдячний за співпрацю Харківській, Рівненській, Київській та Черкаській ОДА, а також народним депутатам фракції Слуга народу,

– зазначив Кулеба.

За словами Кулеби, ще одна людина, яка хоче повернутися в Україну, повинна вирішити, коли саме це має статися.

"Нині очікує нашої допомоги у поверненні з Білорусі ще одна людина. Ми готові за вже відпрацьованою схемою зробити все необхідне щойно вона вирішить, коли саме хоче повертатися. Якщо будуть ще звернення – нікого не залишимо без уваги, захисту та допомоги. Це непохитний принцип моєї роботи незалежно від географії", – написав він.

До слова, Україна з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю: українським літакам та авіакомпаніям забороняється виконувати польоти у повітряному просторі Білорусі. У Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що у Білорусі станом на 26 травня 26 українців отримують медичну допомогу (трансплантація органів, кісткового мозку, імунотерапія) та ще четверо проходять обстеження. Однак деякі пацієнти через припинення авіасполучення не можуть повернутися додому.