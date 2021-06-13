Україна повернула п'ять пацієнтів з Білорусі

13 червня 2021 , 12:44
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Джерело:

Дмитро Кулеба у фейсбуці

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що влада України повернула з Білорусі п'ять осіб, які перебували там на лікуванні.

Дмитро Кулеба написав, що вночі на 13 червня кордон Білорусі і України перетнув реанімобіль з Андрієм Івановим, який знаходився в Мінську в зв'язку з операцією з пересадки нирки.

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Міністр додав, що чоловік не зміг повернутися на батьківщину після введення заборони на авіасполучення з Білоруссю.

Ми вже повернули в Україну п'ятьох пацієнтів, які звернулися за допомогою – і я вдячний за співпрацю Харківській, Рівненській, Київській та Черкаській ОДА, а також народним депутатам фракції Слуга народу,
– зазначив Кулеба.

За словами Кулеби, ще одна людина, яка хоче повернутися в Україну, повинна вирішити, коли саме це має статися.

"Нині очікує нашої допомоги у поверненні з Білорусі ще одна людина. Ми готові за вже відпрацьованою схемою зробити все необхідне щойно вона вирішить, коли саме хоче повертатися. Якщо будуть ще звернення – нікого не залишимо без уваги, захисту та допомоги. Це непохитний принцип моєї роботи незалежно від географії", – написав він.

До слова, Україна з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю: українським літакам та авіакомпаніям забороняється виконувати польоти у повітряному просторі Білорусі. У Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що у Білорусі станом на 26 травня 26 українців отримують медичну допомогу (трансплантація органів, кісткового мозку, імунотерапія) та ще четверо проходять обстеження. Однак деякі пацієнти через припинення авіасполучення не можуть повернутися додому.

 

Автор: Анастасія Сімсек