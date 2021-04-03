Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, поки у світі триває боротьба за вакцину від коронавірусу, Україна повинна виробляти свій препарат.

Україна може виготовляти свою вакцину проти COVID-19

Він зазначив, що українська вакцина може бути дорожчою, однак її виробництво - питання національної безпеки.

До теми 55 тисяч за пів року: скільки українців може померти від коронавірусу, – прогноз KSE

Максим Степанов “Сьогодні, коли в світі йде справжня війна за вакцини, коли уряди країн накладають заборони на експорт законтрактованих і проплачених нами партій вакцин, вихід один - почати виробляти свою”.

Що для цього потрібно

За словами очільника МОЗ, для початку виробництва вакцин на території України необхідно внести зміни до законодавства і надати пріоритет при держзамовленні українським фармвиробникам.

Максим Степанов “Вони готові вкладати в це кошти, але їм потрібні гарантії – що держава буде купувати саме в них, бо конкурувати з великими фармвиробниками по ціні вони не зможуть”.

Коротко про вакцинацію в Україні