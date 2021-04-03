Україна повинна виготовляти свою вакцину проти коронавірусу: що для цього потрібно
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, поки у світі триває боротьба за вакцину від коронавірусу, Україна повинна виробляти свій препарат.
Джерело:фейсбук Максима Степанова
Україна може виготовляти свою вакцину проти COVID-19
Він зазначив, що українська вакцина може бути дорожчою, однак її виробництво - питання національної безпеки.
До теми 55 тисяч за пів року: скільки українців може померти від коронавірусу, – прогноз KSE
Максим Степанов
“Сьогодні, коли в світі йде справжня війна за вакцини, коли уряди країн накладають заборони на експорт законтрактованих і проплачених нами партій вакцин, вихід один - почати виробляти свою”.
Що для цього потрібно
За словами очільника МОЗ, для початку виробництва вакцин на території України необхідно внести зміни до законодавства і надати пріоритет при держзамовленні українським фармвиробникам.
Максим Степанов
“Вони готові вкладати в це кошти, але їм потрібні гарантії – що держава буде купувати саме в них, бо конкурувати з великими фармвиробниками по ціні вони не зможуть”.
Коротко про вакцинацію в Україні
- За добу 18 814 людей щеплено проти COVID-19. Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 286 647 людей, з них отримали 1 дозу – 286 645 осіб, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози – 2 людини.
- Наразі вакцинація в країні триває препаратом Covishield – усі 500 тисяч доз із першої поставки вакцини Covishield використовуватимуться лише для першого щеплення.
- Втім 25 березня Індія призупинила експорт вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, відновлять постачання препарату, ймовірно, у квітні.
- Водночас в Україну прибула партія CoronaVac, але наразі її не використовують. Пояснили це тим, що немає потрібних документів від компанії, яка займалась поставкою препарату "Лекхім".
- Україна очікує на поставку 117 тисяч доз Pfizer у рамках програми COVAX до 15 квітня. Крім того, Віктор Ляшко повідомив про додатковий мільйон вакцин Pfizer до червня 2021 року.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter