Україна повинна виготовляти свою вакцину проти коронавірусу: що для цього потрібно

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, поки у світі триває боротьба за вакцину від коронавірусу, Україна повинна виробляти свій препарат.
Україна може виготовляти свою вакцину проти COVID-19
Він зазначив, що українська вакцина може бути дорожчою, однак її виробництво - питання національної безпеки.
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Максим Степанов
“Сьогодні, коли в світі йде справжня війна за вакцини, коли уряди країн накладають заборони на експорт законтрактованих і проплачених нами партій вакцин, вихід один - почати виробляти свою”.
Що для цього потрібно
За словами очільника МОЗ, для початку виробництва вакцин на території України необхідно внести зміни до законодавства і надати пріоритет при держзамовленні українським фармвиробникам.
Максим Степанов
“Вони готові вкладати в це кошти, але їм потрібні гарантії – що держава буде купувати саме в них, бо конкурувати з великими фармвиробниками по ціні вони не зможуть”.
Коротко про вакцинацію в Україні
- За добу 18 814 людей щеплено проти COVID-19. Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 286 647 людей, з них отримали 1 дозу – 286 645 осіб, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози – 2 людини.
- Наразі вакцинація в країні триває препаратом Covishield – усі 500 тисяч доз із першої поставки вакцини Covishield використовуватимуться лише для першого щеплення.
- Втім 25 березня Індія призупинила експорт вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, відновлять постачання препарату, ймовірно, у квітні.
- Водночас в Україну прибула партія CoronaVac, але наразі її не використовують. Пояснили це тим, що немає потрібних документів від компанії, яка займалась поставкою препарату "Лекхім".
- Україна очікує на поставку 117 тисяч доз Pfizer у рамках програми COVAX до 15 квітня. Крім того, Віктор Ляшко повідомив про додатковий мільйон вакцин Pfizer до червня 2021 року.