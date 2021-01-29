Україна повинна закупити 15 мільйонів доз вакцини, – Ляшко
Україна потребує 15 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. Це число складене виходячи з соціологічних питань про вакцинацію.
Джерело: Кабінет міністрів
За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка таку цифру визначили під час засідання оперативного штабу з протидії COVID-19.
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Вирахувати дозування допомогли соціологічні опитування.
Україна готова отримати будь-яку зареєстровану вакцину
За словами Віктора Ляшка, холодовий ланцюг в Україні сьогодні може забезпечити зберігання будь-якого виду вакцин (від -70°C і до +8°C), які вже пройшли реєстрацію.
Календарний план безкоштовної вакцинації / Інфографіка Кабміну
5 етапів вакцинації населення
Зверніть увагу! МОЗ представив "дорожню карту" вакцинації проти коронавірусу в Україні – передбачено 5 етапів вакцинації. Згідно з ним, безкоштовний доступ до вакцини буде забезпечений всім громадянам країни.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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