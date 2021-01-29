Україна повинна закупити 15 мільйонів доз вакцини, – Ляшко

Україна потребує 15 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. Це число складене виходячи з соціологічних питань про вакцинацію.

Джерело: Кабінет міністрів

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка таку цифру визначили під час засідання оперативного штабу з протидії COVID-19.

До теми В Україні схвалили план вакцинації від COVID-19 на 2021 рік: коли почнеться

Вирахувати дозування допомогли соціологічні опитування.

Україна готова отримати будь-яку зареєстровану вакцину

За словами Віктора Ляшка, холодовий ланцюг в Україні сьогодні може забезпечити зберігання будь-якого виду вакцин (від -70°C і до +8°C), які вже пройшли реєстрацію.

найпершими зможуть вакцинуватися медики стаціонарів COVID-19 та військові у зоні ООС. За лютий – квітень мають намір зробити щепленням 367 тисячам українцям.

Державна комісія з питань ТЕБ та НС схвалила відповідний Календарний план. Згідно з яким,

Календарний план безкоштовної вакцинації / Інфографіка Кабміну

5 етапів вакцинації населення

Зверніть увагу! МОЗ представив "дорожню карту" вакцинації проти коронавірусу в Україні – передбачено 5 етапів вакцинації. Згідно з ним, безкоштовний доступ до вакцини буде забезпечений всім громадянам країни.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу