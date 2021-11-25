Перемовини з компаніями-виробниками вже провели. Про це заявив голова Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 25 листопада. І наголосив, що ці ліки вже заброньовані для України.

Увага Як коронавірус впливає на серце

Віктор Ляшко – глава МОЗ "Уряд ухвалив постанову, яка дозволить придбати Україні найбільш ефективні ліки для боротьби із COVID-19".

За яких умов Україна придбає COVID-ліки

Він наголосив, якщо результати клінічних випробувань будуть успішними, Україна буде готовою придбати Ритонавір від компанії Pfizer і таблетки Молнупіравір від Merck для лікування хворих на COVID-19.

Таблетки від коронавірусу

В Україні розпочинають клінічні випробування таблеток проти коронавірусу від компаній Pfizer і Merck. Останні тестуватимуть на базі студентської лікарні в Харкові.

Британська агенція з регулювання лікарських засобів схвалила застосування препарату Молнупіравір американської компанії Merck для лікування у дорослих легкої та помірної форми COVID-19.

Довідка. Попередні дані показують, що таблетки від Merck зменшують ймовірність госпіталізації на 50%. Тим часом препарат від Pfizer знижує ризик госпіталізації та смерті на 89%.