Україна придбає експериментальні COVID-ліки: Ляшко назвав умови
25 листопада 2021 , 18:04Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У Міністертсві охорони здоров'я заявили, що Україна купить найбільш ефективні ліки для боротьби з коронавірусом.
Перемовини з компаніями-виробниками вже провели. Про це заявив голова Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 25 листопада. І наголосив, що ці ліки вже заброньовані для України.
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Віктор Ляшко – глава МОЗ
"Уряд ухвалив постанову, яка дозволить придбати Україні найбільш ефективні ліки для боротьби із COVID-19".
За яких умов Україна придбає COVID-ліки
Він наголосив, якщо результати клінічних випробувань будуть успішними, Україна буде готовою придбати Ритонавір від компанії Pfizer і таблетки Молнупіравір від Merck для лікування хворих на COVID-19.
Таблетки від коронавірусу
- В Україні розпочинають клінічні випробування таблеток проти коронавірусу від компаній Pfizer і Merck. Останні тестуватимуть на базі студентської лікарні в Харкові.
- Британська агенція з регулювання лікарських засобів схвалила застосування препарату Молнупіравір американської компанії Merck для лікування у дорослих легкої та помірної форми COVID-19.
- Європейське агентство лікарських засобів (EMA) схвалило препарати Ронапрев і Регкірон на основі моноклональних антитіл для лікування коронавірусу. Вони підходять для дорослих та підлітків.