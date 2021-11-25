Україна придбає експериментальні COVID-ліки: Ляшко назвав умови

25 листопада 2021 , 18:04
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Джерело:

24 канал

У Міністертсві охорони здоров'я заявили, що Україна купить найбільш ефективні ліки для боротьби з коронавірусом.

Перемовини з компаніями-виробниками вже провели. Про це заявив голова Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 25 листопада. І наголосив, що ці ліки вже заброньовані для України.

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Віктор Ляшко – глава МОЗ

"Уряд ухвалив постанову, яка дозволить придбати Україні найбільш ефективні ліки для боротьби із COVID-19". 

За яких умов Україна придбає COVID-ліки

Він наголосив, якщо результати клінічних випробувань будуть успішними, Україна буде готовою придбати Ритонавір від компанії Pfizer і таблетки Молнупіравір від Merck для лікування хворих на COVID-19.

Таблетки від коронавірусу

Довідка. Попередні дані показують, що таблетки від Merck зменшують ймовірність госпіталізації на 50%. Тим часом препарат від Pfizer знижує ризик госпіталізації та смерті на 89%.
Автор: Аліна Оліховська