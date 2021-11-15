Україна проходить пік коронавірусу, – Ляшко
15 листопада 2021 , 11:44Читать новость на русском
Джерело:24 канал
В Україні вперше за 3 місяці виписок з лікарень більше, ніж госпіталізацій. У МОЗ вважають, що це позитивний сигнал проходження піку захворюваності на коронавірус в Україні.
До лікарень госпіталізують в середньому на 7% менше пацієнтів. Про це під час брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
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Віктор Ляшко
“Вперше за останні 3 місяці середньодобова кількість виписок з "ковідних" лікарень переважає над кількістю госпіталізованих”.
За словами Ляшка, стабілізація рівня госпіталізацій є першим позитивним сигналом проходження піку захворюваності та початку розвантаження медичної системи України.
Віктор Ляшко
“Проте, це ще не повна перемога над вірусом. Кількість випадків захворювання та рівні госпіталізації перебувають на досить великих значеннях. Тому потрібно продовжувати нарощувати темпи вакцинації та дотримуватися карантинних обмежень”.
Ситуація з коронавірусом в Україні: основне
- За минулу добу, 14 листопада, в Україні виявили 10 802 хворих на COVID-19.
- До лікарень госпіталізували 2 798 пацієнтів з COVID-19 або підозрою на наявність інфекції. На жаль, 442 пацієнти померли. Це досі високі показники, але вони нижчі у порівнянні з минулим тижнем. Тим часом одужали впродовж неділі 11 219 хворих.
- Натомість за весь час пандемії в країні виявили 3 228 441 випадок COVID-19. 2 642 459 пацієнтів вже одужали. Але, на жаль, хвороба забрала життя 77 147 мешканців України.