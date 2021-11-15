Україна проходить пік коронавірусу, – Ляшко

В Україні вперше за 3 місяці виписок з лікарень більше, ніж госпіталізацій. У МОЗ вважають, що це позитивний сигнал проходження піку захворюваності на коронавірус в Україні.

До лікарень госпіталізують в середньому на 7% менше пацієнтів. Про це під час брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Віктор Ляшко “Вперше за останні 3 місяці середньодобова кількість виписок з "ковідних" лікарень переважає над кількістю госпіталізованих”.

За словами Ляшка, стабілізація рівня госпіталізацій є першим позитивним сигналом проходження піку захворюваності та початку розвантаження медичної системи України.

Віктор Ляшко “Проте, це ще не повна перемога над вірусом. Кількість випадків захворювання та рівні госпіталізації перебувають на досить великих значеннях. Тому потрібно продовжувати нарощувати темпи вакцинації та дотримуватися карантинних обмежень”.

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