Україна просить Китай погодити дозвіл на постачання вакцини проти коронавірусу у стислі терміни. У МЗС розглядають це питання не лише як урядову угоду.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався з китайським колегою Ван Ї у телефонному режимі. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

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Кулеба подякував за допомогу китайського уряду у боротьбі з пандемією у 2020 році та попросив Ван Ї посприяти якнайшвидшому наданню дозволу на експорт вакцини від Sinovac до України.

Ми розглядаємо питання співпраці щодо вакцини не просто як міжурядову угоду, а як взаємодію між народами Китаю та України,

– заявив Кулеба.

Ван Ї відповів, що Китай і надалі готовий підтримувати Україну в боротьбі з коронавірусом COVID-19 до повної перемоги над вірусом. Сторони також відзначили зростання обсягів торгівлі на 20% – до рекордних 15 мільярдів доларів.

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