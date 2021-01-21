Україна просить Китай прискорити постачання вакцини проти COVID-19
Україна просить Китай погодити дозвіл на постачання вакцини проти коронавірусу у стислі терміни. У МЗС розглядають це питання не лише як урядову угоду.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався з китайським колегою Ван Ї у телефонному режимі. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
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Кулеба подякував за допомогу китайського уряду у боротьбі з пандемією у 2020 році та попросив Ван Ї посприяти якнайшвидшому наданню дозволу на експорт вакцини від Sinovac до України.
Ми розглядаємо питання співпраці щодо вакцини не просто як міжурядову угоду, а як взаємодію між народами Китаю та України,
– заявив Кулеба.
Ван Ї відповів, що Китай і надалі готовий підтримувати Україну в боротьбі з коронавірусом COVID-19 до повної перемоги над вірусом. Сторони також відзначили зростання обсягів торгівлі на 20% – до рекордних 15 мільярдів доларів.
Результати випробувань вакцини CoronaVax від компанії Sinovac: що відомо
- У людей, які отримали щеплення, вироблялась антитіла проти SARS-CoV-2.
- Добровольці, які таки інфікувалися коронавірусом після вакцинації, мали лише помірні симптоми хвороби, подібні до застуди.
- Жоден вакцинований доброволець не захворів на найважчу форму коронавірусу, яка призводить до смерті. Тобто для важких симптомів хвороби рівень ефективності препарату становив 100%. Це може зменшити навантаження на лікарні.
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