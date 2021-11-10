Динаміка інфікувань знизилась на 15%
Такі висновки зробили вчені Національної академії наук (НАН). Вони також спрогнозували захворюваність на наступні 2 тижні.
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Вчені допустили, що за останні два тижні Україна пройшла пік за кількістю нових інфікувань. Про це свідчить динаміка кількості позитивних ПЛР-тестів.
За останні 10 днів вони знизилися на 15%.
Збільшення затримок в реєстрації нових випадків призвело до згладжування форми піку нових виявлень, але очікується початок зниження протягом тижня,
– наголошується в прогнозі.
Порівняння кількості нових випадків інфікувань / Інфографіка НАН
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