Динаміка інфікувань знизилась на 15%

Такі висновки зробили вчені Національної академії наук (НАН). Вони також спрогнозували захворюваність на наступні 2 тижні.

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Вчені допустили, що за останні два тижні Україна пройшла пік за кількістю нових інфікувань. Про це свідчить динаміка кількості позитивних ПЛР-тестів.

За останні 10 днів вони знизилися на 15%.

Збільшення затримок в реєстрації нових випадків призвело до згладжування форми піку нових виявлень, але очікується початок зниження протягом тижня,

– наголошується в прогнозі.

Порівняння кількості нових випадків інфікувань / Інфографіка НАН

Важливо! При цьому в НАН вважають, що пікова смертність від наслідків коронавірусу і зайнятість лікарень ще не пройдена. Зростання летальних випадків може продовжитися ще упродовж тижня.

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