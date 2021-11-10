Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19, – НАН

В Україні, швидше за все, минув пік захворюваності на COVID-19. На це вказує зниження кількості нових заражень.

Динаміка інфікувань знизилась на 15%

Такі висновки зробили вчені Національної академії наук (НАН). Вони також спрогнозували захворюваність на наступні 2 тижні.

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Вчені допустили, що за останні два тижні Україна пройшла пік за кількістю нових інфікувань. Про це свідчить динаміка кількості позитивних ПЛР-тестів.

За останні 10 днів вони знизилися на 15%.

Збільшення затримок в реєстрації нових випадків призвело до згладжування форми піку нових виявлень, але очікується початок зниження протягом тижня,

– наголошується в прогнозі.

Порівняння кількості нових випадків інфікувань / Інфографіка НАН

Актуальна статистика коронавірусу

В Україні показники захворюваності та смертності від COVID-19 сягають максимальних показників.

До лікарень госпіталізували 5 696 людей з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 816 пацієнтів.

При цьому в НАН вважають, щоЗростання летальних випадків може продовжитися ще упродовж тижня.