Вакцину проти COVID-19 вже можуть отримати 89% населення Європи. До процесу масової імунізації проти коронавірусу минулого тижня долучились ще 8 країн світу. Загалом уже 55 з 190 країн мають таку можливість.

89% населення Європи вже мають можливість вакцинуватися

Лідери у вакцинації на 100 тисяч населення — Ізраїль, ОАЕ, Бахрейн, Велика Британія і США. Більшість країн світу обрали вакцини BioNTech-Pfizer.

Актуально Мексика схвалила китайські вакцини проти COVID-19 від CanSino і CoronaVac

Ситуація з вакцинацією в Європі

Швейцарія, Люксембург, Мальта і Туреччина почали вакцинувати своїх громадян минулого тижня. Найбільше вакцинованих на 100 тисяч населення — у Великій Британії, Данії, Мальті, Словенії та Італії.

Лише 9 країн Європи поки не почали вакцинуватися: Албанія, Андорра, Боснія і Герцеґовина, Косово, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія та Україна.

Які вакцини використовують для імунізації в світі

Більшість країн Європи використовують вакцини BioNTech-Pfizer.

У Великій Британії також можна прищепитися вакциною AstraZeneca.

У Туреччині вакцинують Sinovac.

Сербія використовує BioNTech-Pfizer, Sinovac і Sputnik-V.

Ситуація в Україні

Україні необхідно переглянути стратегію вакцинації з ціллю синхронізувати охоплення з іншими країнами Європи. Для цього підхід до імунізації проти COVID-19 потрібно радикально змінити,

– зазначив Павло Ковтонюк, керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE.

Коротко про майбутню вакцинацію

За попередніми обіцянками МОЗ, вакцинація в Україні повинна розпочатися 15 лютого.

Україна домовилась про вакцини від 4 виробників: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac і Novavax. Більше про них, читайте тут.

План вакцинації складається з 5 етапів.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу