Україна серед 8% країн, які досі не мають доступу до вакцин проти COVID-19
Вакцину проти COVID-19 вже можуть отримати 89% населення Європи. До процесу масової імунізації проти коронавірусу минулого тижня долучились ще 8 країн світу. Загалом уже 55 з 190 країн мають таку можливість.
Джерело:Центр економіки охорони здоров'я KSE
89% населення Європи вже мають можливість вакцинуватися
Лідери у вакцинації на 100 тисяч населення — Ізраїль, ОАЕ, Бахрейн, Велика Британія і США. Більшість країн світу обрали вакцини BioNTech-Pfizer.
Актуально Мексика схвалила китайські вакцини проти COVID-19 від CanSino і CoronaVac
Ситуація з вакцинацією в Європі
Швейцарія, Люксембург, Мальта і Туреччина почали вакцинувати своїх громадян минулого тижня. Найбільше вакцинованих на 100 тисяч населення — у Великій Британії, Данії, Мальті, Словенії та Італії.
Які вакцини використовують для імунізації в світі
- Більшість країн Європи використовують вакцини BioNTech-Pfizer.
- У Великій Британії також можна прищепитися вакциною AstraZeneca.
- У Туреччині вакцинують Sinovac.
- Сербія використовує BioNTech-Pfizer, Sinovac і Sputnik-V.
Ситуація в Україні
Україні необхідно переглянути стратегію вакцинації з ціллю синхронізувати охоплення з іншими країнами Європи. Для цього підхід до імунізації проти COVID-19 потрібно радикально змінити,
– зазначив Павло Ковтонюк, керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE.
Коротко про майбутню вакцинацію
- За попередніми обіцянками МОЗ, вакцинація в Україні повинна розпочатися 15 лютого.
- Україна домовилась про вакцини від 4 виробників: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac і Novavax. Більше про них, читайте тут.
- План вакцинації складається з 5 етапів.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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