Україна серед 8% країн, які досі не мають доступу до вакцин проти COVID-19

Джерело:Центр економіки охорони здоров'я KSE
Вакцину проти COVID-19 вже можуть отримати 89% населення Європи. До процесу масової імунізації проти коронавірусу минулого тижня долучились ще 8 країн світу. Загалом уже 55 з 190 країн мають таку можливість.
Лідери у вакцинації на 100 тисяч населення — Ізраїль, ОАЕ, Бахрейн, Велика Британія і США. Більшість країн світу обрали вакцини BioNTech-Pfizer.
Актуально Мексика схвалила китайські вакцини проти COVID-19 від CanSino і CoronaVac
Швейцарія, Люксембург, Мальта і Туреччина почали вакцинувати своїх громадян минулого тижня. Найбільше вакцинованих на 100 тисяч населення — у Великій Британії, Данії, Мальті, Словенії та Італії.Лише 9 країн Європи поки не почали вакцинуватися: Албанія, Андорра, Боснія і Герцеґовина, Косово, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія та Україна.
Україні необхідно переглянути стратегію вакцинації з ціллю синхронізувати охоплення з іншими країнами Європи. Для цього підхід до імунізації проти COVID-19 потрібно радикально змінити,
– зазначив Павло Ковтонюк, керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу