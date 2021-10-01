Всього за 29 вересня у світі виявили 487 191 новий випадок COVID-19. Найбільше в США – 113 922 випадки, в Британії – 36 480, в Туреччині – 29 104, в Бразилії – 27 527 інфікувань, а в Індії – 27 300.
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Ситуація в Україні
Україна займає четверте місце в Європі за кількістю нових хворих, та 19 у світі.
За добу у світі від коронавірусу померло 7 800 людей. Україна за цим показником (194 смерті на добу) на 9 місці у світі та на другому в Європі.
Коронавірус в Україні: коротко
- Впродовж останньої доби, 30 вересня, підтвердили 12 034 випадки інфікування коронавірусом. Від ускладнень недуги померли 172 пацієнти. Натомість одужали – 3 264 особи.
- Від початку пандемії в країні офіційно зареєстрували 2 435 413 випадки захворювання на коронавірус.
- Станом на 1 жовтня одужали 2 258 455 людини. Втім, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 56 446 мешканців країни.
- Від початку вакцинальної кампанії щепили 7 072 803 людини, з них отримали одну дозу – 7 072 801 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 674 722 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
- Загалом провели 12 747 523 щеплення.