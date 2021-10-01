Всього за 29 вересня у світі виявили 487 191 новий випадок COVID-19. Найбільше в США – 113 922 випадки, в Британії – 36 480, в Туреччині – 29 104, в Бразилії – 27 527 інфікувань, а в Індії – 27 300.

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Ситуація в Україні

Україна займає четверте місце в Європі за кількістю нових хворих, та 19 у світі.

За добу у світі від коронавірусу померло 7 800 людей. Україна за цим показником (194 смерті на добу) на 9 місці у світі та на другому в Європі.

Коронавірус в Україні: коротко