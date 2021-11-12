Втім, це ще не означає, що пік пройдено. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

До теми Зараз ми вже на піку, – Ляшко про ситуацію з коронавірусом в Україні

За його словами, у Європі триває зростання захворюваності на COVID-19. І Україна залишається на третьому місці в Європі саме за рівнем захворюваності.

Ігор Кузін – глава МОЗ "В Україні з'явилися перші ознаки, які можуть говорити про певну стабілізацію ситуації. Однак це ще не стабілізація як факт".

Наскільки покращується ситуація

За словами головного лікаря країни, другий тиждень поспіль кількість госпіталізацій з коронавірусом перебуває на рівні приблизно 5 тисяч осіб на добу. В середньому за цей час виявляють 22 − 23 тисячі.

Загалом, упродовж 2 тижнів ситуація трохи стабілізується. Зокрема, спостерігають менший розрив між виписками пацієнтів та госпіталізаціями. Також виникає все менше і менше потреби в додаванні нових лікарень.

Але така стабілізація ключових епідеміологічних показників ще не означає, що Україна пройшла пік захворюваності,

– заявив Кузін.

Що кажуть інші фахівці

Натомість 5 листопада міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що за показниками Україна вже перебуває на піку цієї хвилі. Очікують, що після цього потроху захворюваність піде на спад.

Зазначимо! Раніше міністр назвав особливості цієї хвилі коронавірусу в Україні: 93% госпіталізованих хворих на COVID-19 – не є вакцинованими. Майже всі важкі випадки теж трапляються серед людей, які не імунізувались.

Натомість вчені Національної академії наук (НАН) також спрогнозували захворюваність на наступні 2 тижні. Вони вважають, що в Україні, швидше за все, минув пік захворюваності на COVID-19. При цьому в НАН вважають, що пікова смертність від наслідків коронавірусу і зайнятість лікарень ще не пройдена.