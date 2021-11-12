Україна ще не пройшла пік захворюваності на COVID-19, – Кузін

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що в України з'явилися перші позитивні ознаки стабілізації кількості пацієнтів із коронавірусом. Справді, ключові епідеміологічні показники покращуються.

Втім, це ще не означає, що пік пройдено. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

До теми Зараз ми вже на піку, – Ляшко про ситуацію з коронавірусом в Україні

За його словами, у Європі триває зростання захворюваності на COVID-19. І Україна залишається на третьому місці в Європі саме за рівнем захворюваності.

Ігор Кузін – глава МОЗ "В Україні з'явилися перші ознаки, які можуть говорити про певну стабілізацію ситуації. Однак це ще не стабілізація як факт".

Наскільки покращується ситуація

За словами головного лікаря країни, другий тиждень поспіль кількість госпіталізацій з коронавірусом перебуває на рівні приблизно 5 тисяч осіб на добу. В середньому за цей час виявляють 22 − 23 тисячі.

Загалом, упродовж 2 тижнів ситуація трохи стабілізується. Зокрема, спостерігають менший розрив між виписками пацієнтів та госпіталізаціями. Також виникає все менше і менше потреби в додаванні нових лікарень.

Але така стабілізація ключових епідеміологічних показників ще не означає, що Україна пройшла пік захворюваності,

– заявив Кузін.

Що кажуть інші фахівці

Натомість 5 листопада міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що за показниками Україна вже перебуває на піку цієї хвилі. Очікують, що після цього потроху захворюваність піде на спад.

Натомість вчені Національної академії наук (НАН) також спрогнозували захворюваність на наступні 2 тижні. Вони вважають, що в Україні, швидше за все, минув пік захворюваності на COVID-19. При цьому в НАН вважають, що пікова смертність від наслідків коронавірусу і зайнятість лікарень ще не пройдена.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні В Україні впродовж останньої доби підтвердили 24 058 нових випадків коронавірусної хвороби. Від ускладнень COVID-19, на жаль, померли 750 людей. Натомість видужала 21 941 людина.



Загалом за весь час пандемії в Україні офіційно повідомили про 3 179 577 випадки захворювання на коронавірус. Станом на 12 листопада 2 594 679 людей одужали. Жертвами коронавірусу стали 75 607 мешканці країни.



Джерело: В Україні впродовж останньої доби підтвердили 24 058 нових випадків коронавірусної хвороби. Від ускладнень COVID-19, на жаль, померли 750 людей. Натомість видужала 21 941 людина.Загалом за весь час пандемії в Україні офіційно повідомили про 3 179 577 випадки захворювання на коронавірус. Станом на 12 листопада 2 594 679 людей одужали. Жертвами коронавірусу стали 75 607 мешканці країни.Джерело: МОЗ