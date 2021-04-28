Наталія Виноград заявила, що попередній спалах коронавірусу може бути пов'язаний з циркуляцією нових, заразніших штамів SarS-CoV-2. Натомість послаблення карантину на травневі свята може закінчитися новим спалахом хвороби.
До теми Медики прогнозують спалах COVID-19 після травневих свят
Однозначно хвиля не пройдена, але є тенденція до зменшення інтенсивності епідемічного процесу... За минулий тиждень вона становила 13% – це дуже хороший показник в цілому по Україні. А якщо взяти по західному регіону, то близько 20%. За винятком кількох областей пішла стабілізація,
– заявила вона.
Епідеміологиня додала, що у центральній Україні та на східних територіях поширення нових штамів почалося пізніше.
Переважно це і була основна причина стрімкого зростання, оскільки контагіозність цих штамів приблизно у 2,7 – 3,2 раза вище,
– пояснила експертка.
Виноград зауважила, що приріст захворюваності був кратний ступеню заразності нових штамів коронавірусу.
Нагадаємо, зовсім нещодавно очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна почала поступово виходити з третьої хвилі COVID-19.
Ситуація з коронавірусом в Україні 28 квітня: що варто знати
Джерело: фейсбук Максима Степанова
- За минулу добу в Україні зареєстрували 9 590 випадків зараження коронавірусом. За цей самий період до лікарень госпіталізували 3 623 хворих. Від ускладнень хвороби померла ще 441 людина. Натомість виписали від учора 20 062 пацієнти.
- За весь час пандемії коронавірус виявили у 2 047 838 мешканців країни. 1 616 891 з них подолали хворобу, а ось помер 43 391 пацієнт.
- Темпи вакцинації досить повільні. Впродовж минулої доби щеплення проти коронавірусу отримали 19 590 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щепили 558 716 громадян. З них лише 9 людей отримали 2 дози вакцини (тобто повністю закінчили вакцинацію).