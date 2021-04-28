Україна ще не пройшла третю хвилю коронавірусу, – експертка МОЗ

Епідеміологиня та провідна фахівчиня з Міністерства охорони здоров'я Наталія Виноград заявила, що Україна ще не вийшла з третьої хвилі пандемії COVID-19. Але ситуація таки дещо покращилась.

Наталія Виноград заявила, що попередній спалах коронавірусу може бути пов'язаний з циркуляцією нових, заразніших штамів SarS-CoV-2. Натомість послаблення карантину на травневі свята може закінчитися новим спалахом хвороби.

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Однозначно хвиля не пройдена, але є тенденція до зменшення інтенсивності епідемічного процесу... За минулий тиждень вона становила 13% – це дуже хороший показник в цілому по Україні. А якщо взяти по західному регіону, то близько 20%. За винятком кількох областей пішла стабілізація,

– заявила вона.

Епідеміологиня додала, що у центральній Україні та на східних територіях поширення нових штамів почалося пізніше.

Переважно це і була основна причина стрімкого зростання, оскільки контагіозність цих штамів приблизно у 2,7 – 3,2 раза вище,

– пояснила експертка.

Виноград зауважила, що приріст захворюваності був кратний ступеню заразності нових штамів коронавірусу.

Нагадаємо, зовсім нещодавно очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна почала поступово виходити з третьої хвилі COVID-19.

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Джерело: фейсбук Максима Степанова