Таку заяву щодо забезпечення безперервного процесу вакцинації українців від COVID-19 прем'єр-міністр зробив 24 вересня під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Читайте також Стали доступними жовті сертифікати у додатку "Дія"

В Україну регулярно надходитиме вакцина Pfizer

Денис Шмигаль – прем'єр-міністр “Найближчі місяці ми очікуємо щотижневі поставки по майже пів мільйона вакцини Pfizer".

За його словами, також є налагоджена інфраструктура для розповсюдження препарату та забезпечення холодового ланцюга.

До слова, наразі в Україні є 10 мільйонів доз вакцин від коронавірусу і кожен українець має до них доступ.

Україна отримала морозильники для вакцини Pfizer: що відомо

Днями Україна у межах ініціативи COVAX отримала три морозильні камери для зберігання вакцини Pfizer від COVID-19 за ультранизьких температур.

Камери з діапазоном температур від -40 до -86 градусів виробництва Vestfrost (Данія) встановлять на складі ДП "УкрМедПостач" Міністерства охорони здоров'я.

Зверніть увагу! Станом на 24 вересня від початку вакцинальної кампанії від коронавірусу щепили 6 624 028 людей, з них отримали одну дозу – 6 624 026 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 355 959. МОЗ запровадило обов'язкову вакцинацію для освітян, працівників міністерств та чиновників.