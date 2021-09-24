Україна щотижня отримуватиме до 500 тисяч доз вакцини Pfizer, – Шмигаль

24 вересня 2021 , 12:44
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Джерело:

24 канал

Денис Шмигаль заявив, що протягом найближчих місяців в Україну регулярно доставлятимуть вакцину від коронавірусу. Зокрема, щотижня надходитиме майже по 500 тисяч доз препарату від Pfizer.

Таку заяву щодо забезпечення безперервного процесу вакцинації українців від COVID-19 прем'єр-міністр зробив 24 вересня під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

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В Україну регулярно надходитиме вакцина Pfizer

 

Денис Шмигаль – прем'єр-міністр

“Найближчі місяці ми очікуємо щотижневі поставки по майже пів мільйона вакцини Pfizer".

За його словами, також є налагоджена інфраструктура для розповсюдження препарату та забезпечення холодового ланцюга.

До слова, наразі в Україні є 10 мільйонів доз вакцин від коронавірусу і кожен українець має до них доступ.

Україна отримала морозильники для вакцини Pfizer: що відомо

  • Днями Україна у межах ініціативи COVAX отримала три морозильні камери для зберігання вакцини Pfizer від COVID-19 за ультранизьких температур.
  • Камери з діапазоном температур від -40 до -86 градусів виробництва Vestfrost (Данія) встановлять на складі ДП "УкрМедПостач" Міністерства охорони здоров'я.
Зверніть увагу! Станом на 24 вересня від початку вакцинальної кампанії від коронавірусу щепили 6 624 028 людей, з них отримали одну дозу – 6 624 026 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 355 959. МОЗ  запровадило обов'язкову вакцинацію для освітян, працівників міністерств та чиновників.
Автор: Наталія Пристанська