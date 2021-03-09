Україна схвалила китайську вакцину проти COVID-19

9 березня Україна зареєструвала вакцину проти COVID-19 – CoronaVac, яку розробила китайська фармацевтична компанія Sinovac. Угоду з виробником на постачання 5 мільйонів доз уклали з українською компанією Лекхім.

Коли CoronaVac з'явиться в Україні

Водночас постачання вакцини затримують. Українська фармацевтична компанія Лекхім — один з партнерів Sinovac.

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Про постачання в Україну 5 мільйонів доз препарату CoronaVac домовились ще в грудні. Зокрема 1,9 мільйона доз країна отримає за схемою державних закупівель.

Раніше у МОЗ повідомили про ймовірне штрафування компанії "Лекхім" через затримку поставки першої партії препарату. В компанії відмовилися коментувати ситуацію, водночас запевнили, що китайська вакцина прибуде в Україну 15 березня.

: попередньо в Україні схвалили 2 вакцини від коронавірусу: Covishield – яку розробив Оксфордський університет спільно з AstraZeneca, а також американську – Pfizer/BioNTech.

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