Серед країн світу за добовою смертністю від коронавірусу Україна йде третя після Індії та Росії відповідно. Натомість у Європі Україна посідає 2 місце за новими летальними випадками. 

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На першому місці серед таких країн Росія. Впродовж 24 травня від недуги в країни померло 393 людини. Натомість на третьому місці Польща, де за добу зафіксували 151 летальний випадок.


Добовий приріст смертності у країнах Європи / Скриншот Worldometers


Добовий приріст смертності у країнах світу / Скриншот Worldometers

Натомість за загальною кількістю смертей в Європі Україна посідає 8 місце. У першу трійку входить Велика Британія, Італія та Росія.


Смертність у країнах Європи / Скриншот Worldometers

Ситуація з COVID-19 в Україні: основне

Джерело: МОЗ України

  • За минулу добу в Україні зафіксували 2 608 нових хворих на коронавірус COVID-19.
  • За цей самий період до лікарень госпіталізували 854 людини.
  • На жаль, ще 249 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.
  • Від початку пандемії в Україні зареєстрували 2 186 463 хворих на коронавірус.
  • 1 975 064 інфікованих українців вже одужали. Натомість 49 685 пішли з життя від ускладнень, спричинених хворобою.