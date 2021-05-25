Серед країн світу за добовою смертністю від коронавірусу Україна йде третя після Індії та Росії відповідно. Натомість у Європі Україна посідає 2 місце за новими летальними випадками.

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На першому місці серед таких країн Росія. Впродовж 24 травня від недуги в країни померло 393 людини. Натомість на третьому місці Польща, де за добу зафіксували 151 летальний випадок.



Добовий приріст смертності у країнах Європи / Скриншот Worldometers



Добовий приріст смертності у країнах світу / Скриншот Worldometers

Натомість за загальною кількістю смертей в Європі Україна посідає 8 місце. У першу трійку входить Велика Британія, Італія та Росія.



Смертність у країнах Європи / Скриншот Worldometers

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Джерело: МОЗ України