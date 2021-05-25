Україна на третьому місці у світі за кількістю нових смертей від COVID-19

За минулу добу в Україні внаслідок коронавірусу померло 249 людей. Країна посіла 3 місце у світі за кількістю нових летальних випадків.
Серед країн світу за добовою смертністю від коронавірусу Україна йде третя після Індії та Росії відповідно. Натомість у Європі Україна посідає 2 місце за новими летальними випадками.
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На першому місці серед таких країн Росія. Впродовж 24 травня від недуги в країни померло 393 людини. Натомість на третьому місці Польща, де за добу зафіксували 151 летальний випадок.
Добовий приріст смертності у країнах Європи / Скриншот Worldometers
Добовий приріст смертності у країнах світу / Скриншот Worldometers
Натомість за загальною кількістю смертей в Європі Україна посідає 8 місце. У першу трійку входить Велика Британія, Італія та Росія.
Смертність у країнах Європи / Скриншот Worldometers
Ситуація з COVID-19 в Україні: основне
Джерело: МОЗ України
- За минулу добу в Україні зафіксували 2 608 нових хворих на коронавірус COVID-19.
- За цей самий період до лікарень госпіталізували 854 людини.
- На жаль, ще 249 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.
- Від початку пандемії в Україні зареєстрували 2 186 463 хворих на коронавірус.
- 1 975 064 інфікованих українців вже одужали. Натомість 49 685 пішли з життя від ускладнень, спричинених хворобою.