Так, на нараді уряд обговорив можливість взаємного визнання між двома країнами майбутніх сертифікатів здоров’я, які розробляються в Євросоюзі.

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що це допоможе значно збільшити потік туристів між державами в період пандемії.

Крім того, Шмигаль доручив опрацювати питання щодо збільшення регулярних і чартерних рейсів між Україною і Туреччиною, а також розглянути шляхи спрощення системи відвідування України вакцинованими громадянами Туреччини.

Українці входять до списку найчисельніших туристів у Туреччині, і географія їхнього відпочинку постійно розширюється. Тому ми маємо розглянути можливість розширення сполучення, зокрема організувати додаткові рейси до популярних маршрутів на вихідні, а також відкрити сполучення з новими містами,

– наголосив Денис Шмигаль.

Раніше Шмигаль повідомив, що Україна домовилася з Європейською комісією зробити сумісним український та європейський цифрові сертифікати про імунітет від коронавірусної інфекції.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу