Україна і Туреччина взаємно визнають "паспорти вакцинації" проти коронавірусу

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна і Туреччина можуть взаємно визнати "паспорти вакцинації" проти коронавірусу, що допоможе спростити туристичні поїздки між країнами.

Так, на нараді уряд обговорив можливість взаємного визнання між двома країнами майбутніх сертифікатів здоров’я, які розробляються в Євросоюзі.

Читайте також Більшість українців хочуть вакцинуватись проти COVID-19: нове опитування ЮНІСЕФ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що це допоможе значно збільшити потік туристів між державами в період пандемії.

Крім того, Шмигаль доручив опрацювати питання щодо збільшення регулярних і чартерних рейсів між Україною і Туреччиною, а також розглянути шляхи спрощення системи відвідування України вакцинованими громадянами Туреччини.

Українці входять до списку найчисельніших туристів у Туреччині, і географія їхнього відпочинку постійно розширюється. Тому ми маємо розглянути можливість розширення сполучення, зокрема організувати додаткові рейси до популярних маршрутів на вихідні, а також відкрити сполучення з новими містами,

– наголосив Денис Шмигаль.

Раніше Шмигаль повідомив, що Україна домовилася з Європейською комісією зробити сумісним український та європейський цифрові сертифікати про імунітет від коронавірусної інфекції.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу